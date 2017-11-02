"Mağdurlar Cumhuriyeti; öyle bir ülke ki, 7'den 70'e herkes dertli ve mutsuz"

Sözcü gazetesi, "Mağdurlar cumhuriyeti" başlığıyla çıktığı manşetinde, "Öyle bir ülke ki... 7'den 70'e herkes dertli ve mutsuz" ifadesini kullandı.

Haberde şunlar kaydedildi:

Erdoğan, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin hedefi olduğu için mağdur.

İşçi, kadro bulamadığı, köle gibi çalıştığı ve az kazandığı için mağdur.

Memur, iş yükü altında ezilip sadaka gibi zamlarla avutulduğu için mağdur.

Çiftçi, gübre, mazot fiyatı artarken ürünleri para etmediği için mağdur.

Esnaf, siftahsız dükkan kapatıp eve ekmek götüremediği için mağdur.

Emekli, sürekli vaatlerle kandırılığ sonunda 3.3 zam aldığı için mağdur.

Asker, aralıksız 10 yıldır hainler tarafından yıpratıldığı için mağdur.

Polis, çok çalışmasına rağmen istediği maaşı almaadığı için mağdur.

Patron, ekonomik kriz ve ergilerin yükü altında ezildiği için mağdur.

Gençler, zırt pırtdeğişen sınavlar ve çalışacak ii bulamadığı için mağdur.