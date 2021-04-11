"Mağdur olduk" diyen vatandaşa Soylu'dan yanıt: Devlet, kimseyi mağdur etmez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya'da çökme riski bulunduğu için yıkımına başlanan binanın çevresinde inceleme yaptı. Soylu, bir vatandaşın "Mağdur olduk" demesi üzerine "Devlet, kimseyi mağdur etmez" şeklinde yanıt verdi.