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"Mağdur olduk" diyen vatandaşa Soylu'dan yanıt: Devlet, kimseyi mağdur etmez

11 Nisan 2021 00:21

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya'da çökme riski bulunduğu için yıkımına başlanan binanın çevresinde inceleme yaptı. Soylu, bir vatandaşın "Mağdur olduk" demesi üzerine "Devlet, kimseyi mağdur etmez" şeklinde yanıt verdi.

Bakan Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Ankara Valisi Vasip Şahin, İleri Mahallesi Altay Sokak'ta yıkımı devam eden Açelya Apartmanı'ndaki çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından bölgedeki mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Soylu, bir vatandaşın "Mağdur olduk" demesi üzerine "Devlet, kimseyi mağdur etmez" ifadesini kullandı.

Yıkım çalışması yapan ekiplere çorba ikramında bulunan Türk Kızılay gönüllülerinin hatıra fotoğrafı talebini geri çevirmeyen Soylu, daha sonra alandan ayrıldı.

Süleyman Soyluİçişleri Bakanıdevletmağdur
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