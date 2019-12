'Mağdur olan biziz, çetenin oyununa geldik'

T24 - Deniz Feneri, Mehmetçik Vakfı ve Lösev'in, Kurban Bayramı'nda 150 bin büyük ve küçükbaş hayvanın kesimi için sözleşme imzaladığı May-Et firmasının, kesimleri gerçekleştirmediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Lösev'in konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Lösev mağdur duruma düşürüldü ve bu çete bize oyun oynadı. Burada Lösev'in en ufak ihmali yoktur" denildi.





Lösev Başkanı Dr. Üstün Ezer, Uğur Dündar'ın sunduğu Star Ana Haber Bülteni'ne katılarak Lösev hakkındaki iddiaları yanıtladı. Ezer'in yolsuzluk iddialarına cevabı şöyle:







Lösev yolsuzluk yapmakla, sahte evrak düzenleme gibi bir şeyle suçlanıyor gibi gösteriliyoruz. Ama böyle değil. Biz sadece kurbanımızı kestikten sonra, taze kesilmiş et ve et ürünlerini dağıtıyoruz, lösemi hastası çocuklara veriyoruz. Ancak bunu yanlış anladıkları için sanki; yolsuzluk yapmış, sahte evrak düzenlemiş gibi bir duruma düştük.



Ben dört gün göz altında tutuldum, dernekte aramalar yapıldı, belgelerimiz incelendi. Ancak yolsuzluk ve ya sahte evrak düzenleğimize dair hiç bir belge, kayıt bulamadılar.



Ortada bir bilgi kargaşası var. Bu olayda, hayırseverlerin bağışladıkları paraların, lösevin kasasında çıkıp başkasının cebine girmiş gibi gösteriliyor. 10.000 kurbanın parası bizim banka hesabımızda duruyor. Biz, kaç tane kesersek keselim, firmaya sadece kesim ücreti ödeyecektik. Biz firmadan hayvan alımı yapmayacaktık.



Biz ihale açtık ve bu ihaleye 17 firma katıldı. İhaleye devlet kurumları da katıldı ama kesim yapamayız dediler ve biz de sonuçta bu firmaya kaldık. Araştırmasını yaptık. Bir çok ihaleye katılmış büyük işlerde bulunmuşlar. Ancak biz yine de önlemimizi almak istedik ve Türkiye Noterler Birliği'ne yazı yazdık. Kalabalık bir noter ekibi istedik ama Noterler Birliği, tek noterin yeterli olacağını söyledi.



Bizim ihaleyi verdiğimiz firma aslında bir çeteymiş. Et piyasasının büyük çoğunluğunu elinde tutan bir çeteymiş ve bu çete hayvan pazarının büyük çoğunu elinde tutuyormuş.



Biz, MİT ve Emniyet'ten bu çete hakkında bilgi istedik. Ancak alamadık, vermediler. Lösevin en ufak ihmali yoktur.



Bizim rakamlarımızla tamamı kesilmiş gözüküyor, noterde de böyle gözükmektedir. Kesime giren, çıkan hayvan sayısı noter tarafından sayılmış ve kayıt edilmiş. Ancak çete bir şekilde bir oyun oynamış ve böyle bir olay yaratmıştır.



Eğer yargı süreci bizim lehimizde sonuçlanırsa, tazminat alacağız. 3 ile 17 milyar lira arasında bir ceza ödeyecekler. Kimse merak etmesin. Kurban işlemleri yerine getirilmiştir ve eksik kesilen hayvanlar da en kısa sürede kesilip tüyü bitmemiş çocuklara verilecektir.



Bayram öncesi tanıdığınız Lösev neyse; şimdi de oyuz ve mağdur olan biziz. Bize duyulan böyle bir güven varken, böyle bir hileye katılmayız ve 5 kuruşu başka yere aktarmayız. Böyle bir güven varsa, bunu niye istismar edelim.