Mağdur kadının avukatı Shapiro: IMF Başkanı'nı tanımıyordu bile!



T24- IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın tecavüz girişiminde bulunduğu Gineli temizlik görevlisi kadının temsilcisi avukat Jeffrey Shapiro, kadın hakkında açıklamalar yaptı. Shapiro, "kadının hiçbir gizli ajandası olamayacağını çünkü IMF Başkanı'nı yaşananlardan önce tanımadığını" açıkladı. Avukatı, kadının dürüstlüğü sadece kendisinin değil New York eyalet polisinin de inandığını belirtti. Ayrıca, cinsel saldırıya uğradığını iddia eden otel çalışanı kadının, Strauss-Kahn ile gönüllü cinsel ilişkiye girdiği iddiasını mahkemede kesin bir dille yalanlayacağı bildirildi.









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IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn nam-ı diğer DSK, Sofitel Otel'de temizlik görevlisi bir kadına cinsel taciz ve tecavüz girişiminden yargılanıyor. Mağdur kadın ise kamu önüne çıkmıyor. DSK'nın mağdur ettiği kadını temsil eden avukatı Jeffrey Shapiro, merak edilen kadını ve yaşadıklarını anlattı.

İngiliz gazetesi Guardian'da yayımlanan habere göre, Kadının Batı Afrika ülkesi Gine'den geldiğini ve 15 yaşında kızı olduğunu söyleyen Shapiro, kadının "hiçbir gizli ajandası olmadığını ve Strauss-Kahn'ın kendisine cumartesi günü yaptığı saldırıdan bir veya iki gün sonra kim olduğunu öğrendiğini" belirtti.

"Bu olay hiçbir açıdan 'anlaşmalı' olduğuna dair bir incelenemez" diyen avukat, olanların genç bir kadına fiziksel ve cinsel tacizden başka bir şey olmadığını söyledi.

Avukat Jeffrey Shapiro, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Kadının dürüst olduğu sadece benim fikrim değil. New York eyaletinin polis departmanı da aynı sonuca ulaştı. Bu kadın, gizli ajandası olmayan bir kadın."

"Dünyada tek başına" hissettiği söylenen kadın şimdi saklanıyor. Avukatı Saphiro, Gineli kadının "isimsiz kalmak istediğini çünkü fiziksel saldırı ihtimalinden çok korktuğunu" anlattı.

Shapiro, Gine'den Amerika'ya 7 sene önce gelen kadınla Pazar günü bir arkadaşı aracılığıyla tanıştı. Avukatın anlattığına göre kadın, olayın yaşandığı Cumartesi gününden beri eve dönmediğini ve kızıyla ilk defa Salı günü karşılaştığını söyledi.

"Tecavüz ve şiddet girişiminin kurbanı oldu, (kadının) yaşananlarla kişisel olarak baş etme şansını yakalayamadı" diyen avukat, kadın için bir danışman ayarlamak için uğraştığını açıkladı.





'Gönüllü cinsel ilişki ilişki suçlamasına itiraz edecekler'



Davacı kadının avukatı Jeff Shapiro, NBC televizyonuna yaptığı açıklamada, müvekkilinin jüriye ifade verdiğinde, başına gelenleri kamuoyuna sonunda anlatma imkanı bulabileceğini belirterek, böylece jüri üyelerinin gönüllü bir cinsel ilişki veya randevu iddialarının yalan olduğunu anlayabileceklerini söyledi.



Avukat, "Bu otel odasında olup bitenlerde gönüllü hiçbir şey yok" diye konuştu.



Strauss-Kahn'ın avukatı Benjamin Brafman, pazartesi mahkemede yaptığı açıklamada, "Adli tıp kanıtları, bize göre, zor kullanıldığını göstermiyor" demişti.



Amerikan medyası, müdafaya yakın bir kaynağa dayanarak, Strauss-Kahn'ın avukatlarının, otel odasında olup bitenlerin gönüllü olmuş olabileceği görüşünü gündeme getirebileceklerini yazdı.



Bu arada, Dominique Strauss-Kahn'ın avukatlarından William Taylor, müvekkilinin IMF'nin başına kimin atanacağıyla ilgili niyet ve dilekleri konusunda yorum yapmak istemedi.



Bu konuda müvekkilinin IMF temsilcileriyle görüşüp görüşmediğini belirtmeyen Taylor, "Bu konunun sonunda hallolacağını düşünüyorum" dedi.





