Magdalena Andersson, İsveç'in ilk kadın Başbakanı oldu

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Magdalena Andersson, İsveç Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra ülkenin ilk kadın Başbakanı oldu ve Sosyal Demokratların lideri olarak Stefan Löfven'in yerini aldı.

İsveç, şu ana kadar bir kadın ulusal lider seçmemiş tek İskandinav ülkesiydi.

Hazine Bakanı olarak görev yapan Andersson, çarşamba günü yapılan oylamayı kaybetse de, milletvekillerinin çoğunluğu karşıt oy kullanmadığı için göreve getirildi.

İsveç televizyonunun aktardığına göre Parlamento'nun bir bölümü Andersson'u ayakta alkışladı.

349 üyeli Parlamento'nun 174'ü Andersson'a karşı oy kullanırken 117'si destek verdi. 57 kişi çekimse oy kullandı.

Sosyal Demokratlar, muhalefetteki Sol Parti ile yaptığı 11 saatlik görüşmenin sonucunda bazı vatandaşlara verilen devlet desteğini artırması karşılığında Andersson'a destek vermelerini sağlamıştı.