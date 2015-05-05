Magazinde, pornoda, solda, sinemada, kitapta, ailede, tribünde 'ERKEKLİK' tartışılacak

İstanbul Arel Üniversitesi, 7-8 Mayıs 2015 tarihlerinde “Erkek(lik)ler Sempozyumu”na ev sahipliği yapacak. Tepekent Kampüsü Konferans Salonu’nda yapılacak sempozyum, davetli konuşmacıların konuşmalarından ve serbest bildiri sunumlarından oluşacaktır. Sempozyum dili Türkçe olmakla birlikte herkesin katılımına açık ve ücretsiz.

Sempozyumda "Genelev temalı Türk filmelerinde erkeklik tipolojileri", "köçeklik kültürü", "Sol'da erkeklik", "çizgi filmlerde ve çocuk kitaplarında babalığın temsili", "ganyan bayileri üzerinden erkekliği anlaka", "tribünde erkek", "pornografiye yönelik erkek tutumları", "magazin basının erkeklik sunumu" gibi hayli ilginç başlıklar bulunuyor.

Genişleyen bir literatür

Erkeklik çalışmaları (masculinity studies), son yıllarda farklı disiplinlerden akademisyenlerin ve çeşitli aktivist grupların katılımıyla uluslararası düzeyde giderek genişleyen bir literatürün ve eylem alanının odağı haline gelmeye başladı.

Türkiye’de de erkeklik çalışmalarına ilişkin benzer bir sürecin yaşanıyor olması şüphesiz ki bir tesadüf değil. Her geçen gün artan kadın katli, homofobik ve transfobik nefret cinayetleri, tecavüz, işçi ölümleri, kısacası erkeklerin fail ve maktul olduğu şiddet olayları düşünüldüğünde erkek(lik)lerin önemli bir gündem maddesi haline gelmesi/getirilmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan, bu alanda yapılacak çalışmaların, erkeklikleri hem kendi hegemonyalarından hem de hegemonik tanımlamalardan kurtarmak üzere verimli tartışmaların önünü açacağı, heteronormativiteye ve eril şiddetin tüm tezahürlerine karşı verilecek toplumsal mücadeleleri destekleyeceği ve güçlendireceği açıktır.

Ulaşım:

- Sempozyumun her iki gününde de şehir içinde birkaç farklı noktadan Tepekent Kampüsü’ne ücretsiz özel servisler kalkacak.

Mecidiyeköy: 08.45 ve 12.00

Bakırköy İDO: 09.00

Kazlıçeşme Marmaray: 09.00

- Bu özel servislerin dışında gün boyunca TÜYAP Metrobüs durağı ile Tepekent Kampüsü arasında düzenli olarak gidiş-geliş yapan ücretsiz öğrenci servisleri de kullanılabilecek.

- Ayrıca Arel Üniversitesi Sefaköy Kampüsü’nden saat 12.00'de kalkan ücretsiz personel servisini de kullanılabilecek.

- Öğrenci ve personel servisleri ile ilgili detaylı bilgi için iletişim no: +90 212 867 25 00 (HK)

* Sempozyum için ayrıntılı bilgi için tıklayın.

** Ayrıntılı program için tıklayın.