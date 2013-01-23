'Magazin sayfalarından Türkiye'de spor sayfalarına geçebilecek mi?'

Zaman gazetesinin Hollandalı yazarı Joost Lagendijk, Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder’in Galatasaray’a transferini yazdı.

Türkiye’de Sneijder’e büyük umutlar bağlanırken, Hollanda basınının tepkisi oldukça soğuk" diye yazan Lagendijk, "Uluslararası paparazzinin gözdelerinden biri olan Yolanthe Kabau van Kasbergen ile evlendiğinden beri spor sayfalarından ziyade sosyete sayfalarında boy gösteriyor. Kendini bir kez daha toparlayabilecek mi, zorlu Türkiye liginde sakatlanmadan durabilecek mi, kulübü ve eşiyle birlikte gelen hareketli çevre ve jet set yaşam biçiminden ayakta kalabilecek mi?" dedi.

Lagendijk'in "Sneijder: Zirve mi yoksa fiyasko mu?" başlıklı bugünkü (23 Ocak 2013) yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Sneijder, takımını Avrupa’da yeni başarılara taşıyarak Cim Bom’un kurtarıcısı mı yoksa Türkiye’ye başarılı olmak için değil de nakit para tahsil etmek için gelen pek çok selefi gibi en iyi zamanlarını çoktan geride bırakmasına rağmen abartılı paralar ödenmiş eski bir yıldız mı olacak?

(...)

Öncelikle belirtmeliyim ki, eski bir Ajax oyuncusunun Türkiye’deki bariz seçeneği Galatasaray’dır. Her iki kulüp de, kendini başarı ile bağdaştıran belli bir takipçi kitlesini cezbeden aynı türden parıltı ve görkemi paylaşır. Burada takımı iyi ve kötü zamanında destekleyen binlerce kendini adamış ve damardan taraftarı kastetmiyorum. Ajax ya da Galatasaray harika gittiğinde locaları dolduran ama sonuçlar hayal kırıklığı yarattığında başka heyecanlar aramaya başlayanlardan söz ediyorum.

Pierre van Hooijdonk ile Dirk Kuyt’un, ilk önce Feyenoord’da oynayıp daha sonra Fenerbahçe’ye gelmeleri bir tesadüf değil. Bu iki kulübün de ortak yanları var: Taraftarları toplamda daha sadık olup kötü zamanlarında da takımlarını desteklemeye devam eder. Baş rakipleri kadar şık ve sosyetik değil de, ayakları daha yere basan insanlardır.

Dolayısıyla Sneijder, doğru takımı seçti, tabii, kendisinin mali taleplerini karşılamaya Galatasaray’dan başka talip çıkmadığı gerçeğini göz ardı edersek. Peki, ama teknik direktör Fatih Terim ile birlikte Galatasaray’ın 2000’de UEFA Kupası’nı kazanmasının gerisindeki itici güç olan Romanyalı orta saha oyuncusu, muhteşem Gheorghe Hagi’nin gerçek halefi olabilecek mi? Şüphelerim var.

İnter Milan 2010’da hem İtalya Ligi hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğunda, Sneijder bir kahramandı. Aynı yıl Dünya Kupası finallerine çıkan Hollanda Milli Takımı’nın da en iyi oyuncusuydu. Ama sonrasında kariyerine sakatlıklar, hem kulübünde hem de ülkesindeki güven sarsıcı performanslar ve muazzam ücretiyle ilgili tartışmaların gölgesi düştü. Uluslararası paparazzinin gözdelerinden biri olan Yolanthe Kabau van Kasbergen ile evlendiğinden beri spor sayfalarından ziyade sosyete sayfalarında boy gösteriyor. Kendini bir kez daha toparlayabilecek mi, zorlu Türkiye liginde sakatlanmadan durabilecek mi, kulübü ve eşiyle birlikte gelen hareketli çevre ve jet set yaşam biçiminden ayakta kalabilecek mi?

Türkiye’de Sneijder’e büyük umutlar bağlanırken, Hollanda basınının tepkisi oldukça soğuk. Hollanda’nın bir numaralı futbol dergisi Voetbal International’in genel yayın yönetmeni Johan Derksen, Sneijder’in Galatasaray’a transferi hakkında çok sert bir hükme varmış. Kurt yorumcuya göre, her şey ‘tümüyle duygusal sebeplerden’! Anlaşılan, Liverpool gibi bir kulüp yanaşmazken, Sneijder’in talep ettiği ücreti vermeye razı gelen tek kulüp Galatasaray’mış. Derksen, Sneijder’in gelecekte Hollanda Milli Takımı’ndaki rolü açısından, ‘Premier League’deki bir takıma katılsaydı, çok daha iyi olurdu’ demeye getiriyor. Onun gibi pek çok yorumcu, Türkiye ligini, özellikle Türk futbolu taktik açıdan daha zayıf bulunduğundan, Hollanda Milli Takımı kaptanı için bir gerileme olarak görüyor. Sneijder’in, 2014’te Brezilya’da yapılacak Dünya Kupası’na gitmeye neredeyse hak kazanmış konumdaki Hollanda Milli Takımı’nın değişmez oyuncularından biri kalma şansını kaybedeceğinden korkanlar bile var.

Galatasaray’da beklentiler bu kadar yüksekken, Sneijder, martta takımının Schalke 04’ü elemesi ve Şampiyonlar Ligi’nin çeyrek finaline yükselmesine liderlik edemezse ne olacak? İnsanların aklına bu küçük Hollandalı adama harcanan onca para gelecek ve “Değer miydi?’’ diye düşünmeye başlayacaklar.

Karamsar gözükmem istemem. Bir Fener taraftarı olarak hoşlansam da hoşlanmasam da, Galatasaray’ı bir üst seviyeye çıkaracak potansiyel Sneijder’de hâlâ var. Ama sonuçta, Türkiye’ye getirilmesinin, çok büyük ve çok pahalı bir risk olduğu da ortaya çıkabilir."