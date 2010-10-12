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MAĞAZASINI SOYAN KİŞİYİ CAMİDE YAKALATTI ALİAĞA (A.A)

12 Ekim 2010 23:31

-MAĞAZASINI SOYAN KİŞİYİ CAMİDE YAKALATTI ALİAĞA (A.A) - 12.10.2010 - İzmir'in Aliağa ilçesinde, mağazadan hırsızlık yapan kişi, soygunun ardından gittiği camide namaz kılarken, güvenlik kamerası kayıtlarından kendisini tanıyan mağaza sahibinin bildirmesiyle polis tarafından yakalandı. Alınan bilgiye göre, bilgisayar sistemleri satılan İsa Önal'a ait mağaza, saat 04.30 sıralarında soyuldu.  Telefonuna gelen alarm sesine uyanan Önal, mağazaya gitti. Önal, mağazadaki kamera sistemini polisle birlikte izledi.  Polis, güvenlik kamerasından belirlediği eşkali tüm ilçede ararken, Önal, sabah namazını kılmak için camiye gitti. Önal, camide yanında namaz kılan kolu dövmeli kişinin, güvenlik kamerasında gördüğü kişi olduğunu belirledi. Önal'ın camiden dışarı çıkarak polisi araması üzerine camiye gelen ekipler, zanlı C.Ş'yi (28) yakaladı.

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