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Mağazalardan hırsızlık yapan İranlı 4 kadın yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, alışveriş merkezlerindeki mağazalardan hırsızlık yaptıkları belirlenen İranlı 4 kadın, polis ekiplerince yakalandı

18 Eylül 2017 18:41

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, alışveriş merkezlerindeki mağazalardan hırsızlık yaptıkları belirlenen İranlı 4 kadın, polis ekiplerince yakalandı. 5 mağazadan 170 parça eşya çalan kadınlar, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü\'nün oluşturduğu Güven Timleri, dün gece Muratpaşa İlçesi Lara bölgesindeki bir alışveriş merkezinde, şüphe üzerine durdurdukları İranlı kadınlar 23 yaşındaki M.S.R., 44 yaşındaki M.D., 28 yaşındaki R.A. ile Z.Z.\'nin çantalarında arama yaptı. Çok sayıda giyim eşyası, oyuncak, bijuteri ve parfüm bulan ekipler, kadınlardan fiş ibraz etmelerini istedi. Fiş ibraz edemeyen kadınların ifadesine başvuran Güven Timleri ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, incelemelerinde 170 parça ürünün alışveriş merkezindeki 5 mağazadan çalındığını tespit etti. Gözaltına alınan M.S.R., M.D., R.A. ve Z.Z.\'nin kaldıkları otel odalarında da arama yapıldı. Şüpheliler ifade işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. 
BARKOTLARI JİLETLE KAZIMIŞLAR
İran uyruklu kadınların, yanlarındaki jilet ve yan keskiyle ürünlerin barkotlarını kestiği, kozmetik mağazalarındaki sert barkotları jiletle kazıdığı belirlendi. Kadınların çaldıkları malzemeleri ülkelerinde yüksek fiyattan sattığı kaydedildi.

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