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Ekonomi

Mağazalar bir bir çekiliyor; Kanadalı teknoloji şirketi, Türkiye operasyonlarını durdurdu

Türkiye'yi bölgesel merkez olarak belirleyen SOTI, aynı hızla operasyonlarını da dondurma kararı aldı

17 Ocak 2018 19:41

Küresel perakende devlerinin Türkiye'deki operasyonlarında son birkaç yıldır ciddi bir hareketlenme söz konusu. Önce mağazalarını, ardından markalarını kapatan uluslararası şirketler birer birer Türkiye operasyonlarını sona erdirmeye başladı.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, son 2 yıldır yaşanan bu süreçte, Hollandalı giyim zinciri C&A, İngiliz River Island ve Top Shop, Alman kozmetik zinciri Douglas, Kanadalı iç giyim markası La Senza, İngiliz devi Debenhams Türkiye'den çıkma kararı aldı. İspanyol Mango da Türkiye'deki ilk mağazasını kapattı.

Perakendede başlayan çekilme süreci internetle devam etti. Rocket Internet çekildi, Limango başta olmak üzere irili ufaklı 30 e-perakende şirketi kepenk indirdi. Sektörün öncü firmalarından Markafoni önce kapandı, sonra el değiştirdi. İnternetteki bu süreç önce turizme, ardından teknoloji hizmeti veren uluslararası firmalara yansıdı.

Dünya çapında 17 binden fazla müşterisi var

Sanal ticaret şirketlerinde yaşanan olumsuz hava şimdilerde teknolojinin farklı bir boyutuna yansımaya başladı: Mobil cihaz teknolojileri. Bu alanda dünyanın en önemli şirketlerinden biri Kanada merkezli SOTI Inc.

Kurumsal akıllı cihaz yönetimi alanında dünya çapında 17 binden fazla kurumsal müşterisi olan SOTI, Samsung, Lenovo, LG, Sony, Huawei başta olmak üzere 90'dan fazla dünyaca ünlü telekomünikasyon firmasıyla işbirliği yürütüyor.

Türkiye'de 2015 yılında ilk ofisini açan SOTI, Türkiye üzerinden 12'den fazla ülkeyi yönetiyordu. Ancak geçtiğimiz ay sessiz sedasız şirketin Kanada'daki merkez ofisinde Türkiye'ye yönelik bir karar alındı. Alınan kararla SOTI'nin Türkiye yatırımları durdurularak yeni ülke olarak Birleşik Arap Emirlikleri belirlendi.

Microsoft istedi, vermedi

Bir başka deyişle hızlı bir kararla Türkiye'yi bölgesel merkez olarak belirleyen SOTI, aynı hızla operasyonlarını da dondurma kararı aldı. 2001 yılında tarafından Pakistan göçmeni bilişim uzmanı Carl Rodrigues tarafından kurulan SOTI'nin değeri 1 milyar doların üzerinde. Bir dönem Microsoft'un da satın almak istediği şirketin 1.000'den fazla çalışanı var. SOTI'nin Türkiye'de 2 yıl kalması sanal dünyada işlerin uluslararası şirketler için pek kolay olmadığını gösteriyor.

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