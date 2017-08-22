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Mağazadaki yoğunluktan yararlanıp telefonları çaldılar

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, yabancı uyruklu 3 kişi telefon mağazasında satış elamanlarının müşterilerle ilgilendiği sırada yaklaşık 6 bin lira değerindeki iki cep telefonunu çaldı

22 Ağustos 2017 21:57

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, yabancı uyruklu 3 kişi telefon mağazasında satış elamanlarının müşterilerle ilgilendiği sırada yaklaşık 6 bin lira değerindeki iki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi\'nde bulunan bir telefon mağazasında meydana geldi. Hayati Dilek\'e ait telefon mağazasına giren yabancı uyruklu 3 kişi, satış elamanlarının müşterilerle ilgilendikleri sırada camlı tezgah içerisinde bulunan yaklaşık 6 bin lira değerindeki 2 cep telefonunu çalarak, üzerlerinde taşıdıkları omuz çantalarının içerisine koydu. 3 kişi daha sonra mağazadan ayrıldı. Hırsızların cep telefonlarını çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Hayati Dilek, 3 kişinin mağazanın yoğun olduğu bir anı gözleyip içeriye girdiklerini belirterek, \"Dükkanımız yoğun olduğu bir anda 3 yabancı uyruklu kişi tezgahtaki en pahalı olan 2 telefonu çalıyor. Hırsızlık olayıyla ilgili karakola gidip şikayette bulunduk\" dedi.

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