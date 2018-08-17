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Mağaza sahiplerinden AVM kiraları için öneri

Ulusal Franchising Derneği Başkanı Mustafa Aydın: Kiralarda liraya dönüş ya da kur sabitlemesi olmazsa, kaybeden sadece markalar değil, AVM'ler de olacak

17 Ağustos 2018 19:21

Dövizle kira ödeyen alışveriş merkezlerindeki esnaf, kurdaki artış nedeniyle liraya dönüş ya da kur sabitlemesi istiyor.

Ulusal Franchising Derneği Başkanı Mustafa Aydın, İstanbul'da basın toplantısı yaptı.

Aydın, alışveriş merkezlerinin, dövizdeki artış nedeniyle esnafa, iş adamlarına destek olmasını istedi.

Aydın, "Kiralarda liraya dönüş ya da kur sabitlemesi olmazsa, kaybeden sadece markalar değil, AVM'ler de olacak" dedi.

Aydın, kiralarda liraya geçilmez ise alışveriş merkezlerindeki çok sayıda mağazanın kapanabileceğini söyledi.

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