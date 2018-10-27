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Mağaza kabinlerinden hırsızlık şüphelisi kameradan yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da mağazadan alışveriş yapan iki müşterinin deneme kabinindeki pantolonlarından bin 570 lira çaldığı iddia edilen Ö

27 Ekim 2018 12:36

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da mağazadan alışveriş yapan iki müşterinin deneme kabinindeki pantolonlarından bin 570 lira çaldığı iddia edilen Ö.T (43) yakalandı.
Olay, Seyhan ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, mağadan alışveriş yapan müşterilerden M.K.\'ye (27) ait pantolonun cebinden bin 420 lira ile U.B.\'ye (43) ait pantolonun cebinden 150 lira, nüfus cüzdanı, ehliyet ve kredi kartı bulunan cüzdanı çalındı. Şikayet üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, şüphelinin hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Ö.T olduğunu saptadı.  Kısa sürede yakalanan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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