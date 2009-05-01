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Spor

Magath'tan kaçamak yanıt

01 Mayıs 2009 20:17


Wolfsburg Teknik Direktörü Felix Magath, Schalke 04 ile anlaştığı yolunda yapılan spekülasyonların parçası olmak istemediğini, yapılan haberleri kabul veya red etmediğini söyledi. 

Almanya Bundesliga'da bitime 5 hafta kala liderliğini sürdüren Wolfsburg Teknik Direktörü Felix Magath, gelecek sezon için Schalke 04 ile anlaştığı yolundaki haberlere net bir cevap vermekten kaçındı. Magath: "Ortada dolaşan haberleri kabul de etmiyorum, red de etmiyorum. Spekülasyonun parçası olmayacağım" dedi.

Felix Magath Wolfsburg'la 2010 yılına kadar sözleşmesinin olduğunu hatırlatarak, kulübünün kendisiyle sözleşmesini uzatmak istedğini vegörüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Son olarak Magath, bu tür haberlerin tesadüf olmadığını, gazetecilerin bu tür haberleri özellikle yaptıklarını ve amaçlarının kötü niyetli insanların hedefini boşa çıkartmak olduğunu belirtti.

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