Magath ve Lincoln Schalke yolunda



Kölner Express gazetesi, Almanya Bundesliga’da şampiyonluğun en güçlü adayı olan VfL Wolfsburg takımının teknik direktörü Felix Magath'ın, gelecek sezon FC Schalke 04'ün başına geçeceği ve buraya oyun kurucu olarak Galatasaraylı Lincoln'ü transfer edeceğini yazdı.





Kölner Express gazetesinde yer alan bir haberde, Magath'ın 2006 yılında FC Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemde Lincoln'ü transfer etmek istediği, ancak bunun gerçekleşmediği hatırlatılarak, Magath'ın gelecek sezonda Schalke'ye geçerek Lincoln'ü yeniden almaya çalışacağı belirtildi.



Haberde ayrıca, Halil Altıntop'un da forma giydiği Schalke'de, 2004 ve 2007 yılları arasında oynayan Lincoln'ün bu transfere nasıl baktığının da merak edildiği kaydedildi.



FC Schalke 04'ün teknik direktörlüğünü üstlenmesi beklenen Magath'tan boşalacak koltuğa, Wolfsburg'un da, VfB Stuttgart'ın eski teknik direktörü Armin Veh'yi getirmesinin beklendiği ifade edildi.



