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Spor

Magath: Kendi oyunumuzu düşüneceğiz

22 Mayıs 2009 15:06


Bundesliga'da son hafta büyük heyecana sahne olacak. 34. haftaya 2 puan farkla lider giren Wolfsburg, Werder Bremen'i yenmesi halinde ilk şampiyonluğunu ilan edecek. Yeşil beyazlıların teknik direktörü Felix Magath, sadece kendi oyunlarını düşüneceklerini söyledi.


Bu sezon sürprizlere sahne olan Bundesliga'nın son haftasında büyük bir heyecan yaşanıyor.

Bayern Münih ve Stuttgart'ın 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Wolfsburg, 64 yıllık tarihinin ilk şampiyonluğuna çok yaklaştı. Yeşil beyazlılar, Werder Bremen'i yenmeleri halinde mutlu sona ulaşacak. Rakiplerine genel averajda da üstünlük kuran Wolsfburg'a beraberlik dahi yeterli olabilir.

Wolfsburg'un son hafta birbirleriyle oynayacak Bayern'e 7, Stuttgart'a da 14 gollük üstünlüğü bulunuyor. Teknik direktör Magath ise diğer maçları düşünmediklerini, sadece Bremen karşılaşmasına konsantre olduklarını vurguladı.

Magath, “Diğer sonuçlara bakmayacağız. Sadece kendi oyunumuzu düşüneceğiz. Taraftarımıza bir kez daha güzel futbol izletmek istiyoruz, çünkü bizi bu sezon inanılmaz desteklediler. Eğer biz kazanırsak diğer stadlarda neler olduğunun hiç bir önemi yok” dedi.

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