-MAĞARADA İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU NURDAĞI (A.A) - 05.05.2011 - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, İl Özel İdare ekiplerinin yürüttüğü yol genişletme çalışması sonrasında vatandaşların ortaya çıkardığı mağarada insan kemiklerine rastlandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirler köyünde iş makinelerinin yaptığı yol genişletme çalışması sırasında toprağın taşınmasının ardından bir mağaraya ait girişe rastlandı. Köy muhtarı Bilal Akar, yaptığı açıklamada, yol çalışmaları sonrasında iş makinelerinin çekilmesinin ardından kayalıkların arasından meyvelere iyi geleceğini düşünerek kırmızı toprak almak istediklerini belirtti. Toprağı biraz kazdıktan sonra kapıya benzer bir taşla karşılaştıklarını ve taşı çektiklerinde üç bölümden oluşan bir mağara gördüklerini dile getiren Akar, ''Köyün yaşlıları ile birlikte içeriye girdiğimizde bölmelerden birinde insan kemikleri olduğunu gördük ve olayı jandarmaya bildirdik. Daha önce mağaranın tam üzerine cami lojmanı yapılmıştı ancak o zaman böyle bir durumla karşılaşmamıştık'' dedi. Nurdağı Kaymakamı Abdulkadir Okay ise mağaranın olduğu bölgenin güvenlik kordonuna alındığını belirtti. Yetkililerin ilk incelemeleri yaptığını ve parçalanmış halde bulunan ve kaç kişiye ait olduğu belli olmayan kemiklerin tespit edildiğini dile getiren Okay, kemiklerin, hangi dönemde yaşamış insanlara ait olabileceği yönünde şu anda herhangi bir bilgi elde edilemediğini, mağara ve çevresinde incelemelerin devam edeceğini bildirdi. Okay, incelemelerin sonunda gerekli açıklamaların yetkililer tarafından yapılacağını ifade etti.