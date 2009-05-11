Mağarada 5 terörist cesedi bulundu

Şırnak'ta bir mağarada çatışmada öldükleri ve diğer teröristlerce gömüldükleri değerlendirilen 5 terörist cesedi bulundu.



Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak'taki bir mağarada, güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldükleri ve diğer teröristlerce gömüldükleri değerlendirilen 5 terörist cesedinin bulunduğunu bildirdi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bölücü terör örgütüyle mücadeleye ilişkin duyuruya göre, söz konusu teröristlere ait cesetler, dün öğlen saatlerinde Şırnak'ın dağlık arazi kesimindeki arama sırasında teröristlerce kullanılan bir mağarada bulundu. (AA)



