Magandalar havaya ateş açtı, 5 yaşındaki çocuğun yüzü tanınmaz hale geldi!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yasak kararına rağmen sünnet düğünü sonrası yapılan konvoydan havaya açılan ateş, evinin balkonunda oturan N.B'yi yaraladı. Hastaneye kaldırılan küçük kız, tedavisi sonrası taburcu edilirken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Dün saat 15.00 sıralarında, Çayır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sünnet düğünü sonrası yasağa rağmen yapılan konvoya, çok sayıda araç katıldı. Şehir turu yapan konvoydaki bazı araçlardan havaya kutlama için ateş açıldı.



Bu sırada evinin balkonunda oturan 5 yaşındaki N.B., yüzüyle birlikte, vücudunun çeşitli yerlerinden saçmayla yaralandı. Yaralanan kız çocuğu, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili konvoydaki iki araçta bulunan toplam 8 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 5 av tüfeği, 1 gaz tabancası ve kartuşlara da el konulduğu kaydedildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan düğün sahibi Mehmet G. hakkında ise yasağa rağmen konvoy yapılması, sosyal mesafeye uymamak ve izinsiz düğün yapmak gerekçeleriyle toplam 28 bin 620 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi. (DHA)