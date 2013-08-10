T24 LogoT24 Logo
Gündem

Magandalar dehşet saçmaya devam ediyor

Bursa ve Kahramanmaraş'ta 14 kişi maganda kurşunlarının hedefi oldu

10 Ağustos 2013 03:50

 

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Eskikızılelma köyünde yeğeni İlyas Şahin'in kına gecesinde Mehmet Ali Şahin (62), kınanın önünde yapıldığı binanın ikinci katından havaya av tüfeğiyle ateş etti. Çatı saçağına ve duvara çarpan saçmaların kına eğlencesi için avluda bulunan vatandaşların üzerine gelmesi sonucu ikisi çocuk 10 kişi yaralandı. 
Yaralanan Fatma Başhan (44), Ayşe Kılınç (22) ile Ferhat Kılınç (47), Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde tedavi edildi. Diğer yaralılar Ayşe Dalkılıç (30), Hacer Yakut (22), Meryem Kılınç (40), Fatma Uzgur (55), Ecrin Kılınç (3), Hüsniye Kevser Turgut (6) ile Azime Akbulut (66) Bursa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. 
Şakağından yaralanan 3 yaşındaki Ecrin'in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık beldesinde ise akrabalarının düğünü için bulunan Hatice, Esme ve Hürü Gün ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, düğüne katılanlardan birinin açtığı ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Göksun ve Elbistan devlet hastanelerine kaldırıldı.

ETİKETLER

magandakurşunyaralıbursamaraş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24