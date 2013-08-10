Magandalar dehşet saçmaya devam ediyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Eskikızılelma köyünde yeğeni İlyas Şahin'in kına gecesinde Mehmet Ali Şahin (62), kınanın önünde yapıldığı binanın ikinci katından havaya av tüfeğiyle ateş etti. Çatı saçağına ve duvara çarpan saçmaların kına eğlencesi için avluda bulunan vatandaşların üzerine gelmesi sonucu ikisi çocuk 10 kişi yaralandı.

Yaralanan Fatma Başhan (44), Ayşe Kılınç (22) ile Ferhat Kılınç (47), Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde tedavi edildi. Diğer yaralılar Ayşe Dalkılıç (30), Hacer Yakut (22), Meryem Kılınç (40), Fatma Uzgur (55), Ecrin Kılınç (3), Hüsniye Kevser Turgut (6) ile Azime Akbulut (66) Bursa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Şakağından yaralanan 3 yaşındaki Ecrin'in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık beldesinde ise akrabalarının düğünü için bulunan Hatice, Esme ve Hürü Gün ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, düğüne katılanlardan birinin açtığı ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Göksun ve Elbistan devlet hastanelerine kaldırıldı.