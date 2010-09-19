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''MAGANDA KURŞUNU'' DAVULCUYA İSABET ETTİ CEYHAN (A.A)

19 Eylül 2010 16:12

-''MAGANDA KURŞUNU'' DAVULCUYA İSABET ETTİ CEYHAN (A.A) - 19.09.2010 - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, bir düğünde tabanca ile havaya rastgele ateş açılması sonucu yaralanan davulcu, hastaneye kaldırıldı. İlçeye bağlı Ağaçpınar köyünde Tayfun-Esra Ertem çiftinin düğününde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından havaya ateş açıldı. Bu sırada düğünde davul çalan Yoksuni Zurnacılar (35) karın bölgesine isabet eden kurşunla yaralandı. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı davulcu ameliyat edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.  Öte yandan, olay yerinde 12 adet boş kovan bulunduğu, ateş açan kişinin yakalanmasına çalışıldığı kaydedildi.

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