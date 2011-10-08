-Maganda kurşunuyla ölüme 16 yıl 8 ay hapis ANKARA (A.A) - 08.10.2011 - Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Çamlıdere'de Temmuz 2010'da katıldıkları kına gecesinde havaya ateş ederek akrabası Cumhur Ataseven'in ölümüne neden olan Mustafa Ataseven adlı kişiyi 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti. Cumhur Ataseven'in ölümünün ardından Mustafa Ataseven ve Gazi Ataseven hakkında açılan dava, geçtiğimiz günlerde sonuçlandırıldı. Mahkemenin gerekçeli kararında, sanıklar Mustafa Ataseven ve Gazi Ataseven, maktul Cumhur Ataseven ile İsmail Ataseven'in Çamlıdere Benli Yaylası Yılanlı mevkisindeki bir kına gecesine katıldıkları belirtildi. Gecede birçok kişi tarafından silahla ateş edildiği anlatılan kararda, Mustafa Ataseven'in, sanıklardan Gazi Ataseven'e ait tabancayla ateş etmesi sonucu, Cumhur Ataseven'in hayatını kaybettiği bildirildi. Gerekçeli kararda, Mustafa Ataseven'in ''olası kasıtla ölüme neden olmak'' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, cezasının yargılama aşamasındaki tutumunun lehine takdiri indirim kabul edilerek, 16 yıl 8 aya indirildiği kaydedildi.