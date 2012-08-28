Maganda kurşunu Umut'u parkta buldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ailesiyle birlikte gittiği parkta kaydıraktan kaydığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşunun hedefi olan Umut Ceylan (6), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocukları gözleri önünde maganda kurşununa kurban giden aile sinir krizleri geçirdi. Polis, Umut'un ölümüne sebep olan magandayı bulmak için operasyon başlattı.

Olay, Karabağlar ilçesi 5713 sokaktaki General Asım Gündüz Parkı'nda dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Bu yıl ilkokul birinci sınıfa gitmeye hazırlanan 6 yaşındaki Umut Ceylan, dün akşam saatlerinde babası Ufuk Ceylan (37) ve annesi Gülhan Ceylan ile birlikte evlerine yakın yerde bulunan General Asım Gündüz Parkı'na gitti. Anne ve babası parkta sohbet ederken Umut da arkadaşlarıyla birlikte parkta bulunan kaydıraktan kayarak eğlenmeye başladı. Umut Ceylan, kaydırağın üzerine çıktığı sırada kimin ateşlediği henüz belirlenemeyen bir silahtan çıkan kurşunun sırtına isabet etmesiyle ağır yaralandı. Umut'un bir anda yere yığıldığını gören ailesi çığlıklar atarak oğullarına koştu.

Umut'un hareketsiz kalması üzerine Ceylan ailesinin komşularından biri otomobilini getirerek çocuğu hemen Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük Umut, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Magandanın silahından çıkan kurşunun, Umut'un sırtının sağ tarafına isabet ettiği öğrenildi. Acı haberi alan Umut'un anne, baba ve yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Maganda kurşununa kurban giden Umut bu yıl ilkokula başlayacaktı.

Olay sonrası bölgeyi kordon altına alan polis, çevrede uzun süre şüpheli şahıs uygulaması yaptı ancak Umut'un ölümüne neden olan silahı kimin ateşlediğini henüz bulamadı. Uzman ekipler bölgede detaylı bir inceleme yapıyor. Magandanın yakalanması için çalışmalar sürüyor.