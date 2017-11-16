Maganda kurşunu, hareket halindeki otomobilin camına isabet etti

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de rastgele ateşlenen bir tabancadan çıkan kurşun, hareket halindeki otomobile isabet etti. Merminin aracın arka camından girip diğer tarafından çıktığı olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis bölgede araştırma başlattı.

Yaveriye\'de oturan ve inşaatlarda boyacı Muhittin Söylemez, 80 FP 925 plakalı otomobili ile çarşı merkezine doğru seyir haindeyken aracına kurşun isabet etti. Sağ arka camını delip sol kapı camından çıkan mermi, aracın yolcu koltuklarında kimsenin bulunmaması nedeniyle hiç kimse zarar görmedi. Büyük korku ve panik içerisinde otomobilinden inen sürücü Söylemez, polisi arayarak şikayetçi oldu. Sevk edilen polisler, bölgede ve o sırada yapılan düğünlerde inceleme başlattı.

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