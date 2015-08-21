Maganda kurşunları hamile kadını öldürdü, 4 yaşındaki oğlu ağır yaralı!

Gaziantep’te, yakınlarının evinin önünde oturdukları sırada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği 4 aylık hamile 21 yaşındaki Hülya Tilki öldü, vurulduğu sırada Tilki’nin kucağında bulunan 2 yaşındaki oğlu Mustafa ise ağır yaralandı.

Metin Faruk Tamer’in DHA’da yer alan haberine göre, olay, dün gece Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. 3 yıllık evli Hülya- Adem Tilki çifti, çocukları Mustafa ile birlikte akraba ziyaretine gitti. Ziya Gökalp Caddesi’ndeki amcası Ökkeş Tilki’nin evinin önünde oturan Hülya Tilki ve oğlu Mustafa’ya, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar isabet etti. Hülya Tilki göğsüne, minik Mustafa ise karın boşluğuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.



Hülya ve Mustafa Tilki, yakınları tarafından hemen otomobille Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan, ikinci çocuğuna 4 aylık hamile Hülya Tilki, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Minik Mustafa ise yoğun bakıma alındı. Mustafa’nın hayati tehlikesi devam ederken, Hülya Tilki’nin cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Yeğeninin ölümü ile şoke olan Hülya Tilki’nin amcası Ökkeş Tilki, yaşananları şöyle anlattı:



"Dün gece saatlerinde evin önünde çay içerken, birden ateş seslerini duyduk. Oturduğumuz yerin alt tarafından gelen kurşunlar yeğenim Hülya Tilki’ye ve kucağındaki oğlu Mustafa’ya denk geldi. Kurşunların isabet etmesiyle yeğenim ve oğlu yere yığıldı. Onları hastaneye yetiştirme çabasındayken, ortalık karıştı ve kimin ateşlediğini bulamadık. Düğünlerde sıkıyorlar, canlar kaybediliyor. Biz de canımızı kaybettik ama yine de millet ders almıyor. Haftalardır şehit haberlerini duyuyoruz, yüreğimiz yanarken dün gece biz de şehit verdik. 4 aylık hamile yeğenimi kaybettik, kucağındaki çocuğu da yaralı. Bu insanlık dışı bir durum. Bunu yapanların bir an önce bulunup, adalete teslim edilmesini istiyoruz."



Jandarma, Hülya Tilki’nin ölümüne, oğlu Mustafa’nın da yaralanmasına neden olan şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.