Maganda cinayetine kurban giden minik Pınar'ın babası da vuruldu

Gaziantep'te geçen Nisan ayında maganda kurşunuyla yaşamını yitiren 8 yaşındaki Pınar Keklik'in babası 34 yaşındaki Mehmet Keklik, kızının ölümüne neden olduğunu ileri sürdüğü komşusu Emrah D. ile Barış D. kardeşler tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Ağır yaralanan Keklik, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Metin Faruk Tamer’in DHA’da yer alan haberine göre, Gaziantep Barış Mahallesi’nde geçen nisan ayında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yaşamını yitiren Pınar Keklik’in babası Mehmet Keklik, dün akşam komşusu Emrah D. ile buluştu. Mehmet Keklik'in kızının ölümüne yol açmakla suçladığı Emrah D. arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma, Emrah D.'nin bulunduğu yerden ayrılmasıyla sona erdi. Emrah D. ve kardeşi Barış., bugün Mehmet Keklik’in evinin camına taş attı.

Kardeşler kaçtı

Bir süre sonra evlerinin çatısına çıkan kardeşler, çalıştığı halı fabrikasından evine dönen Keklik'e yanlarındaki av tüfeğiyle ateş etmeye başladı. Av tüfeğinden çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesiyle yaralanan Keklik, yakınları tarafından bölgedeki özel bir hastaneye götürülürken, Emrah ve Barış D. kardeşler ise kaçtı.

Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Keklik, ameliyata alındı. Olay yerinde çalışma yapan polis, Emrah ve Barış D. kardeşlerin yakalanması için çalışma başlattı.