Mafya’yı oynayan aktör mafya çıktı

Napoli polisi mafyaya karşı operasyon yaptı. Gözaltına alınan zanlılardan birisinin ‘Gomorra’ filminde mafya patronunu canlandıran oyuncu olduğu anlaşıldı.



Napoli polisinin mafya üyelerine yönelik operasyonunda herkesi şaşırtan bir gözaltı gerçekleşti. Radikal'de yayımlanan habere göre, Napoli’nin Camarro kasabasında 6 Afrikalının öldürülmesiyle suçlanan saldırganlardan birisi ülkemizdeki Film Ekimi Festivali’nde de gösterilen, son yılların en başarılı mafya filmlerinden birisi olarak kabul edilen ‘Gomorra’da bir mafya patronunu canlandıran aktör çıktı.



Polis bir baskın öncesi tutuklanan mafya üyelerinin doğrudan geçen ay mafya tarafından Camorra’da öldürülen Afrikalıların cinayetiyle doğrudan ilişki olduğuna dair bir veri bulunmamakla birlikte benzeri suçlardan sorumlu olduklarının açık olduğunu belirtti.



Polis yetkilileri yakalanan kişinin İtalya’yı büyük olasılıkla Yabancı film Oscar adaylığında da temsil etmesi beklenen ‘Gomorra’ filminde bir bölgesel mafya patronunu canlandırdığını söylüyor.



(AP)