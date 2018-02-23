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'Mafyanın eline düştüm anne' yalanına inanıp, para ve altın kaptırdılar

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, telefonda kendilerini oğulları gibi tanıtan dolandırıcıların 'Mafyanın eline düştüm anne, gelen arkadaşa paraları ver' yalanına inanan yaşlı kadınlar, paralarını ve altınlarını kaptırdı

23 Şubat 2018 20:22

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, telefonda kendilerini oğulları gibi tanıtan dolandırıcıların \'Mafyanın eline düştüm anne, gelen arkadaşa paraları ver\' yalanına inanan yaşlı kadınlar, paralarını ve altınlarını kaptırdı. Polis, 2 dolandırıcıyı yakalayarak, gözaltına aldı.
Gebze\'ye bağlı Sultan Orhan Mahallesi\'nde yaşayan A.K.\'yi arayan dolandırıcı, yaşlı kadını kandırarak, kendisini oğlu gibi tanıttı. Telefondaki dolandırıcı, kadına \"Mafyanın elinde düştüm anne, para lazım. Gelen arkadaşa paraları ver\" dedi. Paniğe kapılan A.K., eve gelen dolandırıcıya 5 bin TL\'sini ve 19 cumhuriyet altınını verdi. Dolandırıcılar, aynı yöntemle Gebze Güzeller Mahallesi\'nde oturan F.G. isimli kadını da kandırarak, 25 çeyrek altın, 8 bin TL, 4 bin 300 dolar ve 850 euro aldı. Dolandırıcıların yeniden aradığı F.G., bu kez durumu polise haber verdi. Polis, yaşlı kadını yönlendirerek, dolandırıcılarla irtibata geçirdi. Dolandırıcılar, tekrar para almak için yaşlı kadının yanına gelince yakalandı. Gözaltına alınan M.K. ve E.K., adliyeye sevk edildi.

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