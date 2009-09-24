'Mafya timsahı' yakalandı

İtalyan polisi, mafyanın haraç ödemek istemeyenleri korkutmak amacıyla kullandığı tahmin edilen bir 'mafya timsahı' ele geçirdi.



Polis, 1,7 metre uzunluğundaki ve 40 kilo ağırlığındaki hayvanı, güneydeki Caserta şehrinde mafya babasının evinde yaptığı silah araması sırasında buldu.



Evin terasında farelerle beslenen timsah bir rehabilitasyon merkezine gönderilirken, zanlı yasa dışı bir şekilde timsah bulundurmakla suçlanıyor.



İtalya mafyayla mücadele timi başkanı Maurizio Vallone, evin sahibinin Napoli mafyasının Cammora kolunun aktif olduğu Caserta'da haraç çetesi kurduğundan şüphelenildiğini söyledi.