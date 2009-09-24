T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Mafya timsahı' yakalandı

İtalyan polisi, mafyanın haraç ödemek istemeyenleri korkutmak amacıyla kullandığı tahmin edilen bir 'mafya timsahı' ele geçirdi.

24 Eylül 2009 03:00

İtalyan polisi, mafyanın haraç ödemek istemeyenleri korkutmak amacıyla kullandığı tahmin edilen bir 'mafya timsahı' ele geçirdi.

Polis, 1,7 metre uzunluğundaki ve 40 kilo ağırlığındaki hayvanı, güneydeki Caserta şehrinde mafya babasının evinde yaptığı silah araması sırasında buldu.

Evin terasında farelerle beslenen timsah bir rehabilitasyon merkezine gönderilirken, zanlı yasa dışı bir şekilde timsah bulundurmakla suçlanıyor.

İtalya mafyayla mücadele timi başkanı Maurizio Vallone, evin sahibinin Napoli mafyasının Cammora kolunun aktif olduğu Caserta'da haraç çetesi kurduğundan şüphelenildiğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24