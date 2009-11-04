Mafya suikastinde soru işaretleri

Mafya mı vurdu: Eski KGB ajanı Şabattay Kalmanoviç, önceki akşam Moskova’da zırhlı aracı içinde vurularak öldürüldü. Suikastla ilgili senaryolar, mafyayla içli dışlı olan Yahudi işadamının girdiği işler kadar bol ve çetrefilli.



İstihbarat servisleri mi: Sahip olduğu Spartak Moskova Bayan Basketbol Takımı yüzünden bahis mafyası mı vurdu? Yoksa ilaç şirketinin kirli işleri nedeniyle mi infaz edildi? Yabancı istihbarat servislerinin bir hesaplaşması olabilir mi? Hürriyet gazetesinin haberine göre, milyarder Rus işadamı, sanatçı, sporcu, eski casus ve siyasi adamı Şabattay Kalmanoviç (60), önceki akşam Moskova’nın Nodeviçi manastırı bölgesinde zırhlı Mercedes-S600’üyle ilerliyordu. Lada marka bir araç, zırhlı otomobilin yanına yaklaştı. Ön koltukta oturan Kalmanoviç’e en az 50 kez ateş edildi. 10 mermi Kalmanoviç’e, 2’si şoförüne isabet etti. Kalmanoviç olay yerinde can verdi.



Rusya Başsavcılığı Yürütme Komitesi, birçok olasılık üzerinde duruyor. Suikastın, Kalmanoviç’e ait ilaç firmasının hesaplarıyla bağlantılı olması en yüksek ihtimal. Ancak mafya ve yabancı istihbarat servisleri de gözardı edilmiyor.



Rusya’nın en önemli mafya babalarından “Yaponçik” (Japoncuk) lakaplı Veçeslav İvankov, yine Moskova’da düzenlenen bir suikastın ardından geçen ay ölmüştü. Kommersant Gazetesi, Kalmanoviç’in Yaponçik’in yakın dostu olduğunu hatırlatarak, “mafya içindeki hesaplaşmanın sürdüğünü” iddia etti.



Casusluktan işadamlığına



İsrail’de toprağa verilmesi beklenen Kalmanoviç’in siyasi geçmişi ise işi iyice karıştırıyor. 1970’lerde İsrail’de Sovyet gizli servisi KGB adına çalışan, 1980’lerde ABD’deki İsrail ajanlarından elde edindiği bilgileri Moskova’ya aktaran, casusluktan mahkum olduktan sonra 1990’larda Rusya’ya dönüp kısa sürede büyük servet kazanan Kalmanoviç’in neden öldürüldüğünü, Rus polisi çözecek.



Basketbolcu lezbiyen eş



Boris Yeltsin tarafından 1998’de vekaleten Başbakan görevine atanmadan önce, bugünkü Başbakan Vladimir Putin’in danışmanlığını yaptı. Putin’i Rus elitine tanıtan isimdi.

Michael Jackson, Liza Minelli ve Tom Jones gibi büyük yıldızların son 10 yılda Rusya’da verdiği konserleri organize etti.



Rusya Basketbol Federasyonu Başkanlığı yapıp Spartak Moskova Bayan Basketbol Takımı’nı satın aldı. Takıma “kamp” yaptırdığı villayı ‘Playboy Malikanesi’ne çevirdi.

Üçüncü eşini basketbol takımından seçti. Kalmanoviç ile evlenebilmek için 10 yıllık kocasını boşayan basketbolcu Anna Arhipova’nun bir popçuyla lezbiyen ilişki yaşadığı daha sonra ortaya çıktı.



MJ’i Moskova’ya getirdi Putin’in danışmanı oldu



Litvanya’da Yahudi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. 1980’lerde İsrail’e göç eden Kalmanoviç’in yaptığı işler baş döndürüyor. 1970’lerde İsrail İşçi Partisi içinde hızla yükselip dönemin İsrail Başbakanı Golda Meir’e en yakın isimlerden biri oldu.



İsrail’in nükleer sırlarını Moskova’ya aktarırken 1988’de MOSSAD tarafından yakalandı 8 yıllık hapis cezasını tamamlamadan, 1993 yılında “iyi halden” serbest bırakıldı.



Rusya’ya dönüp, İsrail adına bir dönem elmas ticareti yaptığı Afrika’daki bağlantıları sayesinde 1 milyar dolar kazandı.