Mafya liderinin savcılık ifadesi: FETÖ imamı 2005'te Hrant Dink'i öldürmemi istedi

Organize suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz, "FETÖ'nün Ankara imamı" olduğu iddia edilen İsmail E.'nin 2005'te Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrank Dink’i öldürmesini teklif ettiğini ileri sürdü. Savcılığa ifade veren Yılmaz, "FETÖ imamı, cemaatin mafyası olmamı istedi. Ermeni gazeteci Hrant Dink'ten bahsetti. 'Ermeni lobisi oluşturmaya çalışıyor. Ülkeyi zor duruma düşürüyor, bu adamın öldürülmesi gerekir. Cinayeti işleyecek kişiyi teslim edersin, sana zarar gelmez' dedi. Kabul etmeyince bana ve sevgilim Tuğba Özay'a kumpas kurdular" ifadesini kullandı.

Hrant Dink 19 Ocak 2007'de Ogün Samast tarafından öldürülmüştü. Polisler, Samast'a Türk bayrağı açtırmıştı:

Sözcü gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre, organize suç örgütü lideri Yılmaz, darbe girişiminden sonra yattığı Kandıra F Tipi Cezaevi'nde "FETÖ'nün ‘mahrem' imamları ve stratejik planları" konusunda savcıya ifade verdi. 14 sayfalık ifade özetle şöyle:

"Astsubay Ahmet Ş., acilen Ankara'ya çağırdı. ‘Yarın cemaatin Ankara imamı İsmail E. buraya seninle görüşmeye gelecek. Bu kişi 1 milyar ABD dolarını cemaat adına çeviren adam' dedi. İsmail E., Ahmet'in evine Albay İ.A. birlikte geldi.

"İsmail E., cemaatin otelinde Ermeni gazeteci Hrant Dink'ten bahsetti. FETÖ imamı, cemaatin mafyası olmamı istedi. Ermeni gazeteci Hrant Dink'ten bahsetti. “Ermeni lobisi oluşturmaya çalışıyor. Ülkeyi zor duruma düşürüyor, bu adamın öldürülmesi gerekir. Cinayeti işleyecek kişiyi teslim edersin, sana zarar gelmez” dedi. Aynı zamanda başörtülülere zulmeden, Alevi ve komünist yüksek yargı mensuplarının da öldürülmesini istedi. Kabul etmeyince bana ve sevgilim Tuğba Özay'a kumpas kurdular.

"Hüseyin Albay'ın Milli Savunma Bakanlığı yakınındaki lojmanında Ankara imamı İsmail E., Ömer K. ve Zeki B. ile birlikte yemek yedik. Hüseyin Albay, Tayyip Erdoğan'ı kastederek Başbakanlık binasını gösterdi ve 'İstesek Başbakanı buradan vurabiliriz' dedi. Evle Başbakanlık arasında 200 metre mesafe vardı.

"Büyükanıt'ı istemiyoruz' dedi"

"FETÖ imamı, 'Hilmi Özkök ve hükümetle aramız iyi. Özkök'ten sonra Yaşar Büyükanıt'ın Genelkurmay Başkanı olmasını istemiyoruz. Çünkü Kuleli Askeri Lisesi komutanı iken cemaatçi çocukları okuldan attı. Şükrü Sarıışık Paşa'yı Genelkurmay Başkanı olarak teklif edeceğiz. Bizi Şükrü Paşa ile tanıştır' dedi. Paşa ile görüştürmeyi kabul ettiğimde İsmail E., 'Paşanın çevresine kendi adamlarımızı yerleştireceğiz' dedi.