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Spor

'Mafya lideri hakem odasını bastı' iddiası

Atina'da önceki akşam oynan Panathinaikos-CSKA Moskova maçının ardından hakemler tehdit edildi

22 Nisan 2015 13:51

Atina'da önceki akşam oynanan Panathinaikos-CSKA Moskova maçının ardından ev sahibi ekibinin başkanı Dimitris Giannakopoulos, aralarında Recep Ankaralı'nın da bulunduğu hakemlerin odasını bastı. Mafya lideri olduğu iddia edilen Giannakopoulos, elindeki hediye mumluğu fırlatırken, ölüm tehditleri ve küfürler yağdırdı.

Euroleague yönetiminden aldığı cezalar nedeniyle kağıt üzerinde Panathinaikos Başkanlığı’nı bırakan, ancak ailesiyle birlikte Yunan kulübünü yönetmeye devam eden Dimitris Giannakopoulos, karşılaşmanın ardından hakem odasını bastı.

Basketfaul'ün haberine göre; hakemler Recep Ankaralı, Hırvat Sreten Radovic ve Sloven Damir Javor’a küfür eden Giannakopoulos’un, elindeki hediyelik mumu Ankaralı’ya fırlattığı ve ölüm tehditlerinde bulunduğu ileri sürüldü.

Yunanistan’da mafya liderleri arasında yer aldığı iddia edilen Giannakopoulos’un bu saldırısı sırasında özel korumalarının hakem odasının kapısını tutarak, salondaki güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmesini engellediği belirtildi.

Dimitris Giannakopoulos, küfür ve tehditler yağdırdıktan sonra odayı terk ederken, hakem üçlüsü polis eskortlarının eşliğinde otele götürüldü. Hakemlere yönelik güvenlik tedbirleri ertesi sabah havalimanına giderken de devam etti.

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