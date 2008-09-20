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Dünya

Mafya evinde 26 milyon dolar

Meksikalı güvenlik güçleri, uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın bölgesi Sinaloa’da düzenlediği baskında bir evde tam 26 milyon dolar ele geçirdi

20 Eylül 2008 03:00

Güney Amerika ülkelerinden Meksika’da, uyuşturucu kartelleriyle amansız bir mücadeleye giren güvenlik güçleri, hafta sonunda, ülkenin en çok aranan kişisi olan uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın bölgesi Sinaloa’da operasyonlar düzenledi.

Culiacan adlı kentte bir eve yapılan baskın sırasında, tam 26 milyon dolar ele geçirildi. Tamamı nakit olan 26 milyon doları evin slonunda bulan polis gözlerine inanamadı. Aynı odada silahlar ve iki çuval dolusu marihuana da ele geçirildi.

Parayı 2 günde sayamadılar

Ancak parayı saymak iki günden fazla sürdü. Tarihin en büyük ikinci uyuşturucu parasını ele geçiren polis, taşkilat merkezinde parayı sergiledi. İtinayla dizilen para desteleri basına gösterildi.

Uyuşturucu baronu Guzman’a bağlı çalışan İsmael “El Mayo” Zambada ve adamlarına ait para, şimdi bir devlet bankasına teslim edildi.

Meksika’da uyuşturucu kartelleri, sadece bu yılın başından bu yana 2 bin 700 kişinin ölümünden sorumlu. Hükümet son iki yıldan bu yana, kartellere karşı amansız bir mücadele veriyor.

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