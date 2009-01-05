Mafya babasını oynadı, haraç keserken tutuklandı

İtalya'da gazeteci Roberto Saviano'nun en çok satan kitabından sinemaya uyarlanan Gomorra filminde mafya babasını oynayan Giovanni Venosa, Napoli yakınlarında esnaftan haraç almaya kalkıştı.



Gazetelerin yazdığına göre, iki ay önce uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen amatör aktör, Noel izniyle dışarı çıktıktan sonra Caserte bölgesinde esnaftan haraç almaya kalkınca tekrar tutuklandı.



Venosa, filmde mafyanın bölge liderlerinden birini oynuyordu. Yönetmen, filmin daha sahici olması için birçok oyuncuyu Napoli sokaklarından seçmişti. Bu oyunculardan ikisi de daha önce mafya faaliyetleri nedeniyle tutuklanmıştı.



Beklenenin üstünde ilgi gören Gomorra filmi, Cannes Film Festivali’nde jüri ödülünü kazanınca, Oscar'a aday gösterilmişti.