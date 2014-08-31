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Dünya

Mafya babası altın tabutla gömüldü

İrlanda'da 3 milyon sterline yaptırdığı malikaneyle gündeme gelen Andy Connors, ülke çapında dev bir hırsızlık örgütünü yöneten kişi olarak biliniyordu

31 Ağustos 2014 13:32

Eşinin ve çocuklarının gözleri önünde vurularak öldürülen İrlanda'nın ünlü mafya babası Andy Connors, altından bir tabutla gömüldü.

Mafya dünyasında 'şişman' lakabıyla tanınan Connors geçtiğimiz hafta silahlı saldırıda ölmüştü.

 

Tabutun değeri 90 bin lira

 

Connors'ın son yolculuğuna uğurlandığı tabutun değerinin ise 25 bin sterlin (Yaklaşık 90 bin lira) olduğu bildirildi. Kimliği belirlenemeyen saldırganlarca vurularak hayatını kaybeden mafya babasının cenaze töreninin de gergin geçmesinden endişe ediliyordu. Bu sebeple yoğun güvenlik önlemi alan emniyet güçleri, törenin herhangi bir olay yaşanmadan tamamlandığını belirtti.

 

Dev hırsızlık örgütünü yönetiyordu

 

İrlanda'da 3 milyon sterline yaptırdığı malikaneyle gündeme gelen Connors, ülke çapında dev bir hırsızlık örgütünü yöneten kişi olarak biliniyordu.

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