Mafya arasında tanksavarlı keskin nişancılı savaş!

İstanbul'da 4 ay önce Sedat Şahin’in kayınvalidesini yaralayan şüphelilerin evinde "LAW Silahı" bulunduğu ortaya çıktı. Şahin Grubuyla hasım olan “Sarallar” olarak bilinen suç örgütü üyesi 11 şüpheli adliyeye gönderildi. Şüphelilerin, Şahin'e "LAW" adı verilen tanksavar silahıyla saldırmayı planladıkları iddia edildi.

Yeraltı dünyasının tanınan isimlerinden Sedat Şahin'in Beykoz'daki villasına 20 Mayıs'ta silahlı saldırı düzenlendi. Keskin nişancı yöntemiyle, uzak mesafeden atış yapan saldırgan, Şahin’in kayınvalidesi Gülçin Erkerman'ı omzundan vurdu. Sedat Şahin'in eşi ve kayınvalidesiyle kahvaltı yaptığı sırada gerçekleşen olayda, yaralanan Erkerman hemen hastaneye götürüldü. Olayın polise bildirilmesi üzerine İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı. Araştırmalarda olayın Sarallar olarak bilinen suç gurubu tarafından yapıldığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takiplerde hedefin Sedat Şahin olduğu ancak Erkerman’ın vurulduğunu ortaya koydu.

Law silahı

Sözcü’den Habib Atam’ın haberine göre, organize ekiplerinin 3 ay süren teknik takip çalışmasında, olayla ilgili 11 isme ulaşıldı. Sarallar çetesinin üyesi oldukları öne sürülen şüpheliler 15 Ağustos’ta gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edilirken, operasyonda ele geçirilen silahlarla ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Polisin gizlilikle yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 gün önce düzenlenen baskında ele geçirilen silahlar 2 kalaşnikof 3 tabanca ve 3 tüfeğin yanı sıra 1 de M72 LAW silahı bulunduğu öğrenildi.

Tanksavar

ABD yapımı olan tanksavar LAW silahı tek atımlık olarak kullanılıyor. Omuzdan atılan LAW çok yüksek ısı üretiyor. Atımı yapıldıktan sonra kullanılmayan LAW silahı, Ergenekon sürecinde İlker Başbuğ tarafından da “atıldıktan sonra artık borudur” ifadesiyle gündeme gelmişti.

Eylem hazırlığında baskın

Şüphelilerin Emniyet sorgusunda, Sedat Şahin'e yönelik saldırı hazırlandığında oldukları da ortaya çıktı. Şahısların, Şahin’e LAW silahıyla saldırmayı planladıkları iddia edildi. Suç örgütünün askeriye tarafından kullanılan silahı nasıl elde ettiği de araştırılıyor.

12 yıllık husumet

Sedat Şahin ve Saral grubu arasında 2004 yılında başlayan husumet 2005 yılında Saral Grubu lideri Hüseyin Saral’ın İtalya’da vurulmasıyla iyice alevlenmiş, son olarak Sedat Şahin’in kardeşi Vedat Şahin’in Nişantaşı’nda öldürülmesiyle iki grup arasındaki savaş zirveye çıkmıştı. Azmettirici olduğu öne sürülen Yakup Kerem Saral’ın yurt dışına kaçtığı anlaşılmıştı.