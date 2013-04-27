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Dünya

Maduro'nun yeni gözdesi eski olimpiyatçı

Maduro'nun kabinesinde yer alan 32 yaşındaki spor bakanı Alejandra Benitez Romero'ya magazin basını yabancı değil

27 Nisan 2013 14:00

Venezuela'da Hugo Chavez'in kanser nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası devlet başkanı seçilen Nicolas Maduro yeni kabinesini oluşturdu. Kabinenin gözdesi ise 3 kez olimpiyatlara katılan eskrimci Alejandra Benitez Romero oldu.
 
Hugo Chavez'in kanser nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası Venezuela'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazanarak iktidar olan 50 yaşındaki Nicolas Maduro yeni kabinesini oluşturdu.

Maduro'nun kabinesinde yer alan 32 yaşındaki spor bakanı Alejandra Benitez Romero'ya magazin basını yabancı değil.

2004, 2008 ve 2012'de düzenlenen olimpiyat oyunlarında eskrim dalında ülkesi Venezuela'yı temsil eden Remoro, verdiği çıplak pozlarla gündeme gelmişti.

Venezuela'nın ilk kadın bakanı olan Alejandra Benitez Romero, "Vatanını savunan bir sporcu olarak yeni bir göreve başlıyorum" dedi.

Bir dergiye çıplak pozlar verdikten sonra açıklama yapan Alejandra Benitez Romero, "Gecekondularda oturan kızları cesaretlendirmek istedim, yoksa bir seks sembolü olarak görülmek istemem" demişti.

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