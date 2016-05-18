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Dünya
Deutsche Welle

Maduro'nun planları Parlamento'ya takıldı

Venezuela'da ekonomik kriz nedeniyle olağanüstü hâl ilan edildi. Devlet Başkanı Maduro orduya geniş yetki tanıdı. Karar, Parlamento engeline takıldı.

18 Mayıs 2016 11:46


Venezuela Parlamentosu Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun olağanüstü hâl kararını ret etti. Başkent Caracas'taki oylamada sosyalist devlet başkanının kararnamesini geri çeviren muhafazakâr çoğunluğun sözcüsü, olağanüstü hâl genelgesinin Venezüella anayasasına ve demokrasiye zarar verdiğini söyledi. Yetkileri genişletilen güvenlik güçlerinin devlet başkanını protesto gösterilerine nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

Maduro başkanlığındaki Venezuela hükümetinin resmi gazetede yayınlanan genelgesinde silahlı kuvvetlere özel yetkiler tanınıyor, enerji ikmalinin ve gıda maddelerinin karneye bağlanması öngörülüyor. 60 gün yürürlükte kalacak olan uygulamanın 60 gün uzatılma imkânı bulunuyor.

Nicolas Maduro ekonomik krize sürüklenen Venezuella'daki olağanüstü hâli halkın korunması gerekçesiyle diğer alanları da kapsayacak şekilde genişleterek üç ay uzatmıştı. Kararname kamu nizamının korunması ile gıda maddesi dağıtma ve satma yetkisini silahlı kuvvetlere veriyor.

Resesyon ve enflasyon dorukta

Bundan böyle yerel milis kuvvetleri kamu nizamının korunmasında silahlı kuvvetlere yardımcı olabilecek işadamları, şirketler ve yabancı ülkelerle bağlantısı olan sivil toplum örgütleri daha sıkı denetlenecek ve varlıklarına el konabilecek. Temel ihtiyaç maddeleri devlet kontrolü altında dağıtılabilecek ve gerekli görüldüğü takdirde özel mülk müsadere edilebilecek.

Son on yılların en ağır ekonomik krizine sürüklenen Venezuela'da milli gelir azalıyor, enflasyon üç haneli oranlarda seyrediyor, tüketim malları ve enerji sıkıntısı çekiliyor. Dünyanın en büyük keşfedilmiş petrol rezervine sahip olan Venezuela varil fiyatının düşmesinden ve kuraklıktan önemli ölçüde etkileniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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