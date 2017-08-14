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Dünya

Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro: Beyaz Saray'a gelir ve orayı alırız

Trump, "Venezuela çok uzak değil ve insan acı çekiyorlar, ölüyorlar. Venezuela için birçok seçeneğimiz var ve askeri seçenekler de bunun içerisinde." ifadelerini kullanmıştı

14 Ağustos 2017 17:40

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya askeri müdahale sözlerine, "Beyaz Saray'a gelir ve orayı alırız" ifadeleriyle cevap verdi. 

Siyasi krizdeki Venezuela'yı 'askeri müdahale' ile tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra'dan yanıt geldi.

Venezuela devlet televizyonuna konuşan oğul Maduro, ABD'nin Venezuela'ya asker yollaması durumunda tüfeklerle Beyaz Saray'ı ele geçireceklerini söyledi. Trump'a seslenen oğul Maduro, "Beyaz Saray'a gelir ve orayı alırız." ifadelerini kullandı.

Donald Trump geçtiğimiz günlerde, Nisan ayından bu yana yaşanan hükümet karşıtı gösterilerde 120 kişinin hayatını kaybettiği Venezuela'ya askeri müdahalenin seçenekler arasında olduğunu söylemişti. Trump, "Venezuela çok uzak değil ve insan acı çekiyorlar, ölüyorlar. Venezuela için birçok seçeneğimiz var ve askeri seçenekler de bunun içerisinde." ifadelerini kullanmıştı.

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