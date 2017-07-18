Maduro'dan Kurucu Meclisin iptalini isteyen AB’ye tepki: Venezuela kimseden emir almaz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kurucu Meclisin iptalinin istenmesine, “1809 yılında olduğumuzu ve bizim Avrupa imparatorluklarından emir aldığımızı sanıyorlar. Venezuela özgür bir ülkedir ve kimseden emir almaz” diyerek tepki gösterdi.



Hükümet tarafından yasa dışı ilan edilen sağ muhalefetin düzenlediği Maduro karşıtı halk oylamasının ardından İspanya, Almanya, Brezilya ve AB, Venezuela’yı Kurucu Meclis sürecini iptal etmeye çağırmıştı.



Başkan Maduro, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherin’in Kurucu Meclisin iptal edilememesi durumuda Venezuela’ya yaptırım olasılığının gündemde olduğu yolundaki sözlerini değerlendirdi. Maduro, Venezuela Televizyonu’ndan yayınlanan kanuşmasında "Federica Mogherini Venezuela hükümetine emir veriyor. 1809'da olduğumuzu ve Avrupa imparatorluklarından emir aldığımızı sanıyorlar. Venezueal özgür bir ülkedir ve kimseden emir almaz” dedi.

“Saygı duyun” çağrısı

AB’yi Venezuela’ya karşı yaptırım uygulamaya çağıran İspanya’dan da Venezuela’nın iç işlerine karışmamasını isteyen Maduro sözlerine şöyle devam etti:

“Venezuela, İspanya'nın ya da dünyanın herhangi bir ülkesinin egemenliğine ve anayasasına nasıl saygı duyuyorsa İspanya da Venezuela’nın anayasasına saygı duymalı."



İspanya, 16 Temmuz’da sağ muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası (MUD) tarafından düzenlenen ve yaklaşık 7 milyon kişinin Maduro’nun Kurucu Meclis önerisi karşıtı sembolik referandumun ardından AB’yi, Venezuela’ya yaptırım uygulamaya çağırmıştı. Almanya, Brezilya ve Kosta Rica hükümetleri de sembolik oylamayı gerekçe göstererek Maduro’dan Kurucu Meclis kararından vazgeçmesini istemişti.

Turmp’tan yaptırım tehdidi

Öte yandan ABD Devlet Başkanı Donald Trump da Maduro’yu Kurucu Meclisi iptal etmemesi halinde, "ABD, Venezuela parçalanırken sessiz kalmaz. Eğer 30 Temmuz'da Maduro rejimi Kurucu Meclisi uygulamaya koyarsa ABD güçlü ve hızlı ekonomik önlemler alacaktır” şeklinde tehdit etti.



MUD ise Kurucu Meclis’e karşı harekete geçme zamanının geldiğini iddia ederek perşembe günü 24 saatlik bir genel grev için çağrı yaptı.



30 Temmuz’da milletvekili seçimleri yapılacak olan Kurucu Meclis kararı, 1 Mayıs’ta Bolivarcı anayasanın "devleti dönüştürmek" amacıyla bir kurucu meclis toplamasına izin veren 347. maddesine dayanarak alınmıştı. Kurucu Meclis, çoğu sağcıların elinde olan Ulusal Meclis’i devre dışı bırakmayı planlıyor. (DHA)