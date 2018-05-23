Maduro'dan ABD Büyükelçisi için sınır dışı talimatı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Caracas Büyükelçisi Todd Robinson'a ülkeden ayrılması için 48 saat süre verdi.

Maduro televizyondan yaptığı açıklamada, Robinson ve yardımcısı Brian Naranjo'ya Venezuela hükümetine karşı komplo kurdukları gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları için 48 saat süre verdiğini duyurdu.

Maduro'nun ifadeleriyle ilgili ABD tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'da gerçekleşen seçimleri "hileli" olduğu gerekçesiyle kınadığını açıklamıştı.

Açıklamada, "ABD, 20 Mayıs'ta gerçekleşen Venezuela'daki hileli seçimleri kınıyor. Bu sözde seçimler anayasaya saldırı ve Venezuela'nın geleneksel demokrasisine hakarettir." ifadesine yer verilmişti.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena da yaptığı açıklamada seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılımın sağlandığını ve 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığını belirtmişti. Lucena, 5 milyon 800 binden fazla oy alan Maduro'nun yaklaşık yüzde 68 oy oranı ile yeniden devlet başkanı seçildiğini duyurmuştu.