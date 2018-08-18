Maduro, Venezüella'da asgari ücreti 60 kat artırdı

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela'nın 20 Ağustos'tan itibaren geçeceği para birimi yeni Bolivar’dan sonra, kripto-para ‘petro’nun fiyatının ve ülkedeki yeni asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı. Asgari ücret yarım Petro, yani 1.8 bin Bolivar veya 180 milyon eski Bolivar olacak. Bu da şimdi sadece 3 milyon Bolivar (30 yeni bolivar) olan asgari ücretin neredeyse 60 kat artacağı anlamına geliyor.

Maduro'nun açıklamasına göre, bir ‘Petro' 60 dolar veya 3.6 bin yeni bolivar (360 milyon eski Bolivar) olacak. Cuma günü (17 Ağustos) ‘karaborsa'da dolar kuru 5,9 milyon eski Bolivar'dan işlem gördü. Mevcut Bolivardan beş sıfır kaldırılacak.

Sputnik'in AVN ajansından aktardığına göre, ayrıca Maduro ülkede KDV oranının % 12'den % 16'ya yükseltildiğini açıkladı. Asgari ücret yarım Petro, yani 1.8 bin Bolivar veya 180 milyon eski Bolivar olacak. Bu da şimdi sadece 3 milyon Bolivar (30 yeni bolivar) olan asgari ücretin neredeyse 60 kat artacağı anlamına geliyor.

Maduro, Venezüella'nın 20 Ağustos'tan itibaren iki para birimine (Bolivar ve Petro) geçeceğini ancak eski paranın da tedavülden kalkıncaya kadar kullanılacağını söyledi. Maduro buna ek olarak, aynı zamanda, Bolivar'ın Petro'ya bağlı olacağını ve Merkez Bankası'nın Bolivar'ı her gün Petro'ya bağlayan resmi rakamları yayınlamaya başlayacağını da belirtti.

Venezüella, 20 Şubat'ta petrol ile desteklenen kripto para ‘Petro'yu basarak petrol rezervleri tarafından desteklenen kendi kripto para birimine sahip ilk ülke oldu.