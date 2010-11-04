-MADURO TÜRK ŞİRKETLERİNDEN YATIRIM İSTEDİ ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - Venezuela Dışişleri Bakanı Nicolas Maduro Moros, ''Türk şirketlerinin Venezuela'daki Orinoco bölgesine yatırım yapmasını, Türkiye'nin bölgedeki yatırımlarını artırmasını istediklerini'' söyledi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Maduro, enerji, tarım, ticaret ve sanayi bakanlığından yetkililerle geldiği Türkiye'de görüşmeler gerçekleştirdiklerini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve ekibi ile görüştüklerini söyledi. Maduro, ülkeler arasında ilk enerji anlaşmasını da imzaladıklarını anımsattı. Davutoğlu ile görüşmelerinde de çok geniş bir işbirliği olanakları haritası üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Maduro, öncelikle ticari işbirliğini artırmak istediklerini söyledi. Maduro, sanayi alanındaki işbirliğini de artıracaklarını belirterek, Türkiye'nin inşaat ve altyapı sektörü firmalarının en kısa sürede Venezuela'ya gelmesini istedikleri ifade etti. -TİCARETTE YEREL PARA BİRİMİ KULLANILMASI- Gıda ve tekstil gibi daha ileri işbirliği alanlarında çok önemli programların başlangıcında olduklarını söyleyen Maduro, mali alanda da çalışacaklarını, iki ülke arasındaki ticaretin yerel para birimleri ile yapılması fikrini değerlendirdiklerini bildirdi. Sağlam mali işbirliğinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Maduro, bunların Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in düşünceleri olduğunu, ''Chavez'in, Türk tarihinin hayranlarından biri olarak, Türkiye'nin bugünkü dünyadaki siyasi gücünü çok iyi takip eden bir insan olduğunu'' kaydetti. Chavez'in Türkiye'ye gelmeyi çok istediğini belirten Maduro, bütün işbirliği alanlarını geliştirmek, Hugo Chavez'in hükümeti olarak bütün Türk halkına saygılarını sunmak istediklerini dile getirdi. Türkiye'nin de bağımsızlık için savaştığını belirten Maduro, kendilerini Türk tarihine çok yakın bulduklarını ifade ederek, ''Chavez'in Türkiye'ye tutkusunu paylaşıyoruz'' dedi. Maduro, yarın İstanbul'da Türk şirketleri ile bir çalışma yapacaklarını, bu şirketlerle işbirlikleri yaparak iki ülke ilişkilerini geliştireceklerini kaydetti. -''TÜRKİYE'NİN YATIRIMLARINI ARTIRMASINI İSTİYORUZ'' Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Maduro, iki ülke arasında imzalanan enerji işbirliği anlaşmasının detayları ve TPAO'nun yapacağı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Venezuela'nın, dünyadaki en büyük petrol rezervlerine sahip ülke olarak tanındığını söyleyen Maduro, ''Türk şirketlerinin gelerek Venezuela'daki Orinoco bölgesine yatırım yapmasını istiyoruz. Gelecek hafta Türk şirketlerini ağırlayacağız. O petrol kuşağında Türkiye'nin yatırımlarını artırmasını istiyoruz'' diye konuştu.