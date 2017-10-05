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Dünya

Maduro: Trump, Venezuela'nın nerede olduğunu bile bilmiyor

"Trump elindeki notlarda ne yazıyorsa onu söylüyor"

05 Ekim 2017 11:40

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'a Rusya'nın başkenti Moskova'dan yüklendi. Maduro, Trump'ı kendi konuşmalarını kendi yazmayan ve coğrafya ile tarih bilgisi zayıf olan biri olmakla suçladı. Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamındaki bir oturumda konuşan Maduro, "Trump elindeki notlarda ne yazıyorsa onu söylüyor. Trump, Venezuela'nın nerede olduğunu bile bilmiyor" dedi.

Maduro, Trump'ın, Maria kasırgasından bir hayli etkilenen halka 'sadece 16 kişinin ölmesi nedeniyle gurur duymaları gerektiğini' söylediği Puerto Rico'ya yaptığı ziyarete gönderme yapıp "Puerto Rico'nun bile yerini bilmiyor. Oraya sadece bir trajedinin ortasındaki insanları küçük düşürmek için gitti" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre; Maduro ayrıca, Güney Amerika bağımsızlık mücadelesinin sembol ismi olan Simon Bolivar'ı da anıp şunları söyledi: "Trump'a Simon Bolivar'dan bahsederseniz onun bir rock şarkıcısı olduğunu düşünür. Bolivar'ın kim olduğunu bilmiyor."


"Komandante (Hugo) Chavez'e yönelik darbeyi destekleye (eski ABD başkanı George W.) Bush'tu. Fakat devam ettik çünkü haklı olan bizdik. (Barack) Obama farklıydı. Bir yandan gülümserken bir yandan da bu gülümsemeyle yaptırım da uyguluyordu" diye devam eden Maduro, "Trump ise kaba biri. Bana benim işimi bitireceğini söylüyor. Fakat Venezuela şimdiki ABD lideri döneminde bile ileriye doğru gidecek. Ülkemizin kendi kaderi var, bu kader için savaşacağız" diye ekledi.

Maduro'nun Moskova ziyareti, yeni bir anayasa yazılması için yeni yasama organının seçimi nedeniyle Venezüella'da kitlesel protestoların gerçekleştiği bir döneme denk geliyor. Nitekim muhalifler bu adımı hükümetin gücünü artırma girişimi olarak görerek karşı çıkıyor.

Trump ülkedeki protestoları ele alış biçimi nedeniyle Maduro'yu 'sosyalist bir diktatör' olmakla itham etmişti.

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