Maduro: Trump, uluslararası siyasetin yeni Hitler'i

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ı, "Uluslararası siyasetin yeni Hitler'i" olarak nitelendirdi. Ayrıca Maduro, Trump'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini savundu.

Maduro, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda dünya liderlerine Venezuela'daki demokrasinin yeniden tesis edilmesine yardımcı olmaları çağrısında bulunan Trump'a sert tepki göstererek ABD Başkanı'nı İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'e benzetti.

BM Genel Kurulu'na katılmayan Maduro, Trump'ın açıklamalarını, "uluslararası siyasetin yeni Hitler'inden Venezuela halkına saldırganlık" şeklinde değerlendirdi.

​"Trump beni ölümle tehdit etti"

"Kimse Venezuela'yı tehdit edemez ve kimse Venezuela'nın sahibi değil" diyen Maduro, Trump'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü.

Trump, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Venezuela halkı açlıktan ölüyor ve ülkeleri çöküyor. Demokratik kurumları tahrip ediliyor. Bu durum, tamamen kabul edilemez ve bizler buna seyirci kalamayız. Bugün burada temsil edilen her ülkeyi, bu çok gerçek krizi çözmek için daha fazla şey yapmaya hazırlıklı olmaya çağırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

72. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan Trump, önceki gün Latin Amerika ülkeleri liderleriyle akşam yemeğinde bir araya gelmiş ve 'sosyalist diktatörlük' olarak tanımladığı Maduro yönetimini "Ülkedeki demokrasiyi yok etmekle" suçlamıştı.

Maduro'nun kendi halkına deyim yerindeyse eziyet ettiğini ve gücünü kötüye kullandığını savunan Trump, "Kesinlikle kabul edilemez. Durup izleyecek değiliz. Sorumluluk sahibi bir komşu ve dost olarak bizim ve diğerlerinin bir amacımız var: Özgürlüklerini, ülkelerini ve demokrasilerini geri kazanmaya yardımcı olmak. (…) Venezuela hükümeti otoriter yönetimi dayatmaya devam ederse başka adımlar da atabiliriz" demişti.