Maduro: Terörist saldırının arkasında ABD ve Kolombiya var

Venezuela'nın Valencia kentinde bir grup askerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı başlattığı ayaklanmanın bastırılması sırasında hükümet tarafından 'terörist' olarak nitelenen isyancılardan ikisinin öldürüldüğü açıklandı. Devlet televizyonu Maduro'ya karşı ayaklanma başlatmak amacıyla düzenlenen eylem sırasında aralarında askerlerin de bulunduğu sekiz kişinin tutuklandığını, diğerlerinin ise ele geçirdikleri silahlarla kaçtıklarını bildirdi.

Nicolas Maduro 'paralı askerler' olarak adlandırdığı 20 dolayında silahlı kişinin Paramacay üssüne saldırdığını ve saldırganların silah deposuna girmeyi başardıklarını söyledi. Katıldığı televizyon programında açıklamalar yapan Maduro, "Bu ordumuza karşı yapılmış bir terörist girişimdir" dedi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro isyancıların 'Miami' ve Kolombiya tarafından finanse edildiklerini öne sürdü. Maduro uzun bir süredir ABD ve Kolombiya'yı muhalefetle birlikte darbe hazırlamakla suçluyordu.

Parlamento devre dışı kaldı

Sosyal medyada saldırının yönetimin sert karşı önlemlerine yol açabileceği endişesi dile getirilirken, Devlet Başkanı Maduro saldırıya ordudan ihraç edildikten sonra izini kaybettiren Yüzbaşı Juan Caguaripano'nun elebaşılık ettiğini ve ABD'nin himayesinde olduğunu öne sürdüğü bu şahsın son zamanlarda Miami, Panama ve Kolombiya'ya gittiğini söyledi. Caguaripano video mesajında 'Cesur Venezuela halkıyla birlikte Maduro tiranlığına başkaldırdıklarını ve anayasal düzeni yeniden kurup, gençlerin katledilmesini önlemek için sivillerle el ele verdiklerini' söyledi.

Venezuela'daki protesto gösterilerinde nisan ayından bu yana en az 120 kişi hayatını kaybetmiş ve çoğunluğunu sosyalistlerin oluşturduğu Kurucu Meclis'in belirlenmesinden sonra gerginlik daha da artmıştı. Maduro yönetimi Başsavcı Luisa Ortega'yı azletmiş ve ülkeden ayrılmasını yasaklamıştı.

Kurucu Meclis üzerinde yer aldığı için muhalefetin çoğunlukta olduğu Venezuela parlamentosu fiilen devre dışı bırakılmış oldu. En az iki yıl süreceği açıklanan Kurucu Meclis çalışmaları sırasında yeni bir Anayasa hazırlanacak ve bütün önemli siyasi kararlar bu merci tarafından alınacak. Venezuela'da dikta rejimi kurulmasına yardımcı olacağı endişesiyle birçok devlet Kurucu Meclis tarafından hazırlanacak Anayasayı tanımayacağını duyurmuştu.

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DW, dpa, afp/AG, BÖ