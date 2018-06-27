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Dünya

Maduro orduyu uyardı: Hükümete karşı komplo var

"Venezuela'nın onu koruyan, onu seven, onu işgalcilere karşı savunmaya hazır bir ordusu var"

27 Haziran 2018 14:39

Venezuela Devlet Başkanı Maduro , orduyu dikkatli olmaya çağırdı. Maduro , "eğer bir gün Kolombiya oligarşisi Venezuela'ya saldırmaya cüret ederse toprak bütünlüğümüzü korumaya hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kolombiya'nın Venezuela yönetimine karşı hamleleri desteklediğini söyleyen Maduro ,Kolombiya 'nın arkasındaysa ABD olduğunu dile getirdi.

SoL'un haberşine göre, Venezuela lideri, "Venezuela'nın onu koruyan, onu seven, onu işgalcilere karşı savunmaya hazır bir ordusu var" ifadelerini kullandı.

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