Maduro: Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti'ne selam olsun

Uydu üzerinden telekonferans yoluyla uluslarası basın toplantısı düzenleyen ve dünyanın dört bir yanındaki gazetecilerin sorularını yanıtlayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ulusal Kanal muhabirinin sorusu üzerine Türkiye'ye de mesaj gönderdi.

Ulusal Kanal muhabirinin "Sizin gibi Amerikan emperyalizmiyle mücadele eden Türk halkına mesajınız nedir?" sorusuna Maduro, "Atatürk" yanıtını verdi.

Maduro, "Kültürün ve medeniyetin beşiği Türkiye'ye, Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti'ne selam olsun" ifadesini kullandı.

Türkiye ile ekonomik ilişkilerin çok iyi bir boyutta olduğunu söyleyen Venezuela lideri, ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirtti.

'Putin barış isteyen bir lider’

Sputnik’in aktardığı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de selam gönderen Maduro, onun dünyada barış isteyen bir lider olduğunu söyledi.

ABD ve Kolombiya'ya ise sert tepki gösteren Maduro, "Venezuela'ya diz çöktürmek istiyorlar" dedi ve Bolivarcı devrim için mücadele edeceklerini vurguladı.

Maduro, sözlerini "Zafer bizim olacak" diyerek noktaladı.