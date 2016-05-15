Maduro: Çalışmayan fabrikalara el koyun



Venezuela'nın başkenti Caracas'ta taraftarlarına yönelik bir konuşma yapan Maduro “Burjuvazi tarafından felce uğratılmış üretim kapasitelerine yeniden ulaşılabilmesi için” mümkün olan “tüm adımların” atılması gerektiğini söyledi. Maduro üretimi frenleyen ve bu şekilde ülkeyi “sabote etmek” isteyen herkesin, kelepçelenip hapse atılması gerektiğini ifade etti.

Kolombiya eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe cuma günü yaptığı açıklamada Venezuela'daki muhalifleri korumak için uluslararası silahlı müdahale çağrısında bulunmuştu. Bu açıklamaya ilişkin “Uribe Venezuela'dan nefret ediyor” diyen Maduro, her türlü senaryoya hazırlıklı olmak için, bir askeri tatbikat emri verdiğini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD ve kendi karşıtlarının hükümeti düşürmek istediği gerekçesiyle cuma günü 60 gün süreyle olağanüstü hal ilan etmişti. Sosyalist devlet başkanı Maduro bir yabancı gücün işgalini haklı çıkarmak için muhaliflerin şiddeti körüklediğini söylemişti.

Başkent Caracas'ta dün hükümet karşıtları da bir araya geldi. Demokratik Birlik İttifakı adlı oluşumdan Jesus Torrealba yaptığı konuşmada “Yasallık ve anayasaya uygunluğun sınırında ümitsiz bir başkandan söz ediyoruz” diye konuştu. Torrealba "Eğer bu olağanüstü hal Ulusal Meclis ile istişare edilmeden çıkartılmışsa, teknik olarak bir kendine darbeden söz ediyoruz demektir" diye konuştu.

Venezuela'da muhalifler, Maduro yönetiminin görevde kalıp kalmayacağının oylanacağı bir referandum düzenlenmesi talebiyle 1 milyon 800 bin imza topladı. Seçim kurulu cuma günü sunulan imzaların 2 Haziran tarihine kadar değerlendirileceğini duyurdu.