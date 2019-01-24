Maduro, ABD'deki büyükelçiliğini ve konsoloslukları kapatma kararı aldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin ABD'deki bütün diplomatik personelini çekme kararı aldığını açıkladı.

Maduro, 2019 Adli yılı açılışında yaptığı konuşmada kararı duyurdu. ABD ile diplomatik ilişkileri kestiklerini belirten Maduro, "ABD'deki büyükelçiliğimizi, bütün konsoloslukları kapatma kararı aldık. Bütün diplomatik personeli de geri çağırıyoruz. Cumartesi günü gelecekler" dedi.

ABD Başkkanı Donald Trump’ın Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido'yu “geçici devlet başkanı” olarak tanımasına tepki gösteren Maduro dün de Venezuela’da bulunan ABD’li diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdiğini duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Ekonomik krizin sürdüğü Venezuela’da muhalefetin boykotu nedeniyle katılım oranının yüzde 50’nin altında kaldığı seçimlerde, mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yeniden seçilmesiyle başlayan gerilim muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı olan Juan Guaido, ABD'nin desteğini alarak kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından yeni boyut kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin meşruiyetini kaybettiğini belirterek, bugün kendisini fiili devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin meşru lideri olarak tanıdıklarını açıkladı. Bu karara sert tepki gösteren Maduro, ABD ile diplomatik ilişkileri kestiklerini söyledi.

Muhalefetin elinde bulunan ancak 2017 yılında yetkileri elinden alınan Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, Trump'ın açıklamasından birkaç dakika önce düzenlediği mitingde yemin ederek, kendini ülkenin fiili başkanı ilan etti.

Trump bu gelişmenin hemen ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Venezuela'da demokrasinin yeniden tesisinin sağlanması adına bastırmak için ABD'nin ekonomik ve diplomatik gücünün tamamını kullanmaya devam edeceğim" dedi.

Trump ayrıca Venezuela'daki mevcut durumun çözümü için tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada, Maduro'ya görevi bırakması, Venezuela ordusuna da demokrasinin yeniden tesisine yönelik çabalara destek vermesi çağrısı yaptı.

ABD'nin tanıma açıklamasının ardından Kanada, Şili, Peru, Brezilya, Guatemela, Kolombiya ve Paraguay gibi Amerika kıtasının önde gelen ülkeleri de Guaido hükümetini tanıyacaklarını açıkladı.

Mesika Dışişleri Bakanlığı ise şu aşamada Maduro yönetimini tanımaya devam edeceklerini bildirdi.

Maduro'dan sert tepki

Maduro, başkent Caracas'ta bulunan başkanlık sarayının önünde toplanan destekçilerine bir konuşma yaptı.

Maduro, ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini açıkladı.

Maduro ayrıca Venezuela'da bulunan ABD diplomatlarının 72 saat içinde ayrılmalarını istedi.